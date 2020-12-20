Петербург стал лидером по коэффициенту заболеваемости COVID-19 в стране

Показатели заболеваемости в Петербурге хотя и стабилизируются, остаются столь же неутешительными. Фото: пресс-служба ЗВО

Показатели заболеваемости в Петербурге хотя и стабилизируются, остаются столь же неутешительными. Фото: пресс-служба ЗВО

Северная столица вышла на первое место среди всех российский регионов по заболеваемости коронавирусной инфекцией на тысячу человек.

Подсчеты коэффициента заболеваемости стали вести с 1 сентября. Осенью Петербург не попадал даже в десятку лидеров антирейтинга, однако уже в конце ноября показатели стали стремительно ухудшаться. Уже 27 ноября город вышел на четвертое место с коэффициентом 10,7, а 6 декабря занял вторую строчку с результатом 15,8.

К 16 декабря коэффициент заболеваемости COVID-19 в городе на Неве составлял 19, к 18 декабря — 19,5. При этом рост не останавливается, пишет РБК. Добавим, что на данный момент активных зараженных в Петербурге насчитывается около 70 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки зарегистрировали почти 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.