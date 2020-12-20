В России за сутки положительный тест на коронавирус сдали 28 948 человек

В России за минувшие сутки выявили 28 948 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 20 декабря. Как сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью, новые случаи инфицирования были выявлены в 85 субъектах РФ. При этом 18,4% новых случаев не имеют клинического проявления болезни.

Также за указанный период от COVID-19 скончались 511 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 20 915 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе. Россиянам напомнили, что самолечение может привести к осложнениям.