Медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе

Медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе
Врач посоветовал россиянам употреблять в пищу природные источники витаминов. Фото: pixabay

Бесконтрольный прием витаминов при коронавирусе и других заболеваниях может быть опасен. Об этом рассказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

По его словам, принимать витамины, особенно людям, зараженным коронавирусом, стоит только по рекомендации врача. Малышев добавил, что самолечение может привести к осложнениям.

Как сообщил РБК, эксперт отметил, что некоторые витамины опасны при передозировке. Так, если беременная женщина будет принимать витамин С в неограниченных количествах, это может вызвать выкидыш.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог перечислила важнейшие витамины в зимний период. Она советует налегать на замороженные или свежие овощи, фрукты и ягоды.

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Медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе