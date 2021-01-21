Пробки в Петербурге достигли восьми баллов

К вечеру 21 января в Петербурге пошел сильный снег. Из-за снегопада образовались дорожные заторы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигли восьми баллов.

Дорожная ситуация осложнилась на набережных Кутузова и Макарова, Пироговской, Арсенальной и Синопской набережных. Трудно проехать по Троицкому и Литейному мостам, а также по переправе Александра-Невского.

Заторы образовались на Невском и Измайловском проспектах, Садовой улице, 8-ой линии ВО и набережной Обводного канала. Сообщается о не менее 25 дорожно-транспортных происшествиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в некоторых частях города движение на дорогах особенно затруднено. Водители стоят в пробках. Кроме этого, ситуация может ухудшиться к 10-11 часам. Ожидаются затруднения в 5 баллов.