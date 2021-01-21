Утренние пробки в Петербурге 21 января оценили в четыре балла

Утренние пробки в Петербурге 21 января оценили в четыре балла
Заторы на дорогах. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

В Северной столице водители стоят в пробках в начале рабочего дня. Заторы на дорогах оценили в четыре балла.

Об этом стало известно утром в четверг, 21 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в некоторых частях города движение на дорогах особенно затруднено. Водители стоят в пробках. Кроме этого, ситуация может ухудшиться к 10-11 часам. Ожидаются затруднения в 5 баллов.

Отметим, что самые сильные заторы замечены на набережной Кутузова, на Литейном мосту и Приморском проспекте.

Кроме этого, водителям стоит учитывать места на дорогах, где ведутся запланированные ремонтные работы. Данные участки указаны на карте сервиса «Яндекс.Пробки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Пулково работает без отмен и задержек 21 января. Все самолеты поднимутся в небо согласно расписанию.

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