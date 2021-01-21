Пулково работает без отмен и задержек 21 января

В Пулково без отмен и задержек в четверг. Фото: Baltphoto

В Пулково без отмен и задержек в четверг. Фото: Baltphoto

Воздушная гавань Северной столицы начнет свой день без отмен и задержек. Все самолеты поднимутся в небо согласно расписанию.

Об этом стало известно утром в четверг, 21 января. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Пулково, все самолеты выполнят свои рейсы во время. Никаких отмен и задержек не предвидится.

Отметим, что в течение дня ситуация с вылетами и прилетами может измениться. Данные также обновятся на сайте воздушных ворот Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что сотни шкурок колонка и куницы прошли проверку в Пулково перед отправкой в Европу.

Шкурки отправляла компания-поставщик из Петербурга, которая занимается торговлей изделиями из кожи и меха. Все шкурки колонка и 99 шкурок куницы направлялись в Германию, а остальные шкурки Куницы экспортировали в Грецию.