Сотни шкурок колонка и куницы прошли проверку в Пулково перед отправкой в Европу

Шкурки колонка и куницы экспортировали в Европу. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу

Шкурки колонка и куницы экспортировали в Европу. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу

Инспекторы Россельхознадзора проконтролировали экспорт шести сотен шкурок и колонка куницы, которые отправлялись за рубеж через аэропорт Пулково.

Как сообщает пресс-служба городского управления Россельхознадзора, в грузовом терминале аэропорта сотрудники ведомства оформили документы на отправку 425 выделанных шкурок колонка и 177 шкурок куницы.

Шкурки отправляла компания-поставщик из Петербурга, которая занимается торговлей изделиями из кожи и меха. Все шкурки колонка и 99 шкурок куницы направлялись в Германию, а остальные шкурки Куницы экспортировали в Грецию.

В ходе ветеринарного контроля нарушений не нашли, вся продукция успешно отправилась в адреса получателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветеринарный контроль в Пулково в 2020 году прошли почти 1,5 млн животных.