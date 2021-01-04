Ветеринарный контроль в Пулково в 2020 году прошли почти 1,5 млн животных

Все животные успешно прошли проверку и отправились к своим новым хозяевам. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Все животные успешно прошли проверку и отправились к своим новым хозяевам. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В течение 2020 года инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарный контроль более полутора миллионов различных животных, среди которых собаки, кошки, декоративные птицы, черепахи, хорьки и многие другие.

Так, с 1 января 2020 года проверку прошли свыше 125 тысяч домашних животных, включая 596 собак, 233 кошки, 3 918 попугаев и других декоративных птиц, почти 120 тысяч аквариумных рыбок, а также морские свинки, хорьки, черепахи. На территорию Петербурга и Ленобласти в прошлом году неоднократно ввозили и сельскохозяйственных животных. К примеру, 19,3 тысячи утят, 442 гусёнка, 25 кроликов, 40 тысяч особей молоди рыб и 105 тысяч – креветок, 322 пчелиные матки и 157 шмелиных семей.

Кроме того, сотрудникам Россльехознадзора пришлось встречать и экзотических питомцев, таких как пауки-птицееды, питон, мангусты и балобаны. При этом в Ленинградский зоопарк через Пулково за год прибыли: забайкальский манул, 2 кенгуру, капибара, 2 обыкновенных игрунки, 2 белоруких гиббона, 5 сов и 2 белки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед Новым годом в Пулково проверили тысячу соболиных шкурок, отправляющихся на аукцион.