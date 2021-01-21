Жители Кудрово второй год подряд не могут добиться установки пешеходного перехода

Активисты города Кудрово получили очередной отказ на запрос об установке пешеходного перехода на пересечении Якутской и Кудровского проезда.

В ответе Дирекции по организации дорожного движения Петербурга говорится, что организация перехода в этом месте целесообразна, но данный момент реализация невозможна, сообщает Peterburg2.ru. По словам чиновников, для установки пешеходного перехода нужно получить согласования от СПП «Невское» и Комитета по благоустройству Петербурга. Только после этого можно открыть ордер на производство работ в ГАТИ.

В июле прошлого года Смольный включил Кудровский проезд в перечень городских дорог, за состояние которых отвечает петербургская администрация. Впервые вопрос пешеходной зоны Кудровского проезда активисты в Кудрово затронули ещё в 2019 году, когда были проведены работы по расширению улицы, однако проблема передвижения пешеходов осталась нерешенной.

В июле прошлого года сообщалось, что пешеходного перехода на Якутской улице в этом году не буде из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием машины такси службы Uber и каршерингового автомобиля. Передние части транспортных средств превратились в груду металла.