Мужчина попал под поезд на станции Старая Деревня

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины. Он попал под поезд на железнодорожной станции Старая деревня.

Трагедия произошло в четверг, 21 января. Информация об обнаружении трупа поступила около 18 часов.

Как сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, мужчина, разговаривая по телефону, переходил ж/д пути по пешеходному переходу и не обратил внимания на приближающий подвижный состав.

Машинист сигналил и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Личность пострадавшего устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попала под поезд на станции Гатчина-Варшавская. Смерть наступила на месте проишествия.