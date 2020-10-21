Женщина попала под поезд на станции Гатчина-Варшавская

Сотрудники транспортной полиции устанавливают личность погибшей на 46 километре станции Гатчина-Варшавская. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Уточняется, что инцидент произошел 20 октября, примерно в 02:00. Грузовой поезд на 46 километре смертельно травмировал женщину. Смерть наступила на месте проишествия. Известна информация о том, что женщине на вид 30-35 лет, при этом с собой погибшая не имела документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Малом проспекте Василевского острова произошел прорыв горячей трубы. Улицу Шевченко заволокло паром, вода пробралась на проезжую часть и уходит во дворы. Общая площадь затопления примерно 1000 кв. метров. Пострадавших на данный момент нет. На месте работают пожарные и аварийные службы для устранения и исправления последствий проишествия.