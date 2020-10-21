Малый проспект Васильевского острова покрыло паром из-за прорыва трубы

В Среду, 21 октября, на Малом проспекте Васильевского острова произошел прорыв трубы. Улицу заволокло паром, горячая вода вытекает на проезжую часть.

Авария произошла днем, примерно в 12:00. На улице Шевченко 27. На данный момент вода выходит на дороги и дальше утекает во дворы. Примерная площадь затопления – 1000 кв. метров. Кадры с место проишествия опубликовали в группе социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По фотографиям мы можем увидеть, что улицу покрыло паром. На месте работают пожарные и аварийные службы. Производятся работы по устранению аварии и ее последствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на улице Егорова произошел прорыв воды. Аварийная бригада отключила трубопровод для устранения аварии и восстановления затопленного участка.