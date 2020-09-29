Аварийная бригада отключила участок трубопровода из-за прорыва на Егорова

Прорыв в Петербурге. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Прорыв в Петербурге. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Причиной пара над домами в центре Петербурга стал прорыв на улице Егорова. Сейчас аварийная бригада там устраняет дефект.

Об этом сообщает АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Уточняется, что прорыв произошел на трубопроводе дома 23 лит. В на улице Егорова.

В результате произошел розлив, участок трубопровода отключили. Сейчас там устраняют дефект.

Очевидцев просят не приближаться к местам парения воды, не пытаться пройти по затопленному участку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что улицу в центре Петербурга затянуло паром.