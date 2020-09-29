Улицу в центре Петербурга затянуло паром – там прорвало трубу

Улицу в центре Петербурга затянуло паром – там прорвало трубу
Прорыв в Петербурге. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Адмиралтейском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что трубу прорвало в районе Измайловского проспекта – над домами поднялся пар. По предварительным данным, в зоне розлива оказались несколько автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге Церковь Святой Марии получит два миллиона за прорыв трубы. Компенсацию церкви должно будет выплатить ООО «ЖКС №1 Центрального района».

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