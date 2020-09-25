Церковь Святой Марии получил два миллиона за прорыв трубы

В Петербурге Лютеранская церковь Святой Марии смогла получить два миллиона рублей от коммунальщиков после прорыва трубы.

Как сообщает АБН, спор решался в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти. Церковь находится на Большой Конюшенной улице, это помещение – ее собственность.

С ООО «ЖКС №1 Центрального района» у церкви был заключен контракт, в котором прописаны обязательства устранения дефектов.

В подвале церкви произошел разлив горячей воды и прорыв трубы с холодной водой.

Суд пришел к выводу, что коммунальщики не выполнили все свои обязательства.

Рыночную стоимость восстановительных работ оценили в 2 миллиона и 50 тысяч рублей.

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