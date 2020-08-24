В Кингисеппском районе отреставрируют храм Николая Чудотворца

Христианский храм Николая Чудотворца в Ленинградской области восстановят и передадут Русской православной церкви.

В Кингисеппском районе оказался возведен небольшой скит для места жительства монахов Александро-Невской Лавры. На его территории будет развиваться монастырское подворье. В правительстве Ленинградской области решили оказать посильную помощь. На Никольском храме сейчас активно ведутся противоаварийные консервационные работы. Их завершения следует ожидать до конца осени 2020 года. Об этом сообщает «ЛенТВ24» с ссылкой на председателя по культуре Ленобласти Владимира Цоя.

Также, наместник Александро-Невской Лавры Назарий сообщил о переговорах с властями региона о создании небольшой этнографической деревни, в которой бережно сохранят все культурное наследие, доставшееся ныне живущему поколению от предков.

Отметим, что в скиту активно ведется строительство жилищ для паломников и трудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга разрешили посещать храмы с 5 июня.