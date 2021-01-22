Учитель математики из Петербурга поборется за звание «Учитель года – 2020»

Педагог работает в гимназии №166 Центрального района.

Учитель математики из Санкт-Петербурга Иван Меньшиков поборется за звание «Учитель года России – 2020». Он стал победителем на городском этапе конкурса и готов представить Северную столицу на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что Меньшиков преподает в гимназии №166 Центрального района. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожелал удачи учителю и отметил, что коллеги педагога не раз хорошо проявляли себя на различных конкурсах.

Напоминаем, что 1 февраля будет названа пятерка лучших учителей, а второго числа назовут победителя. За всю историю конкурса педагоги из Северной столицы становились победителями четыре раза.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьная учительница в Купчино нецензурно обругала ученика и не пустила его в туалет.