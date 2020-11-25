Школьная учительница в Купчино нецензурно обругала ученика и не пустила его в туалет

В одной из школ Северной столицы учительница не дала подростку пройти в туалет, сопроводив свои действия нецензурной бранью.

Оскорбленный школьник снял на видео конфликт с педагогом, запись появилась в сообществе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах ролика учительница объясняет, что туалеты на этом этаже предназначены для начальных классов. Пояснительную фразу педагог сопроводила нецензурным высказыванием о характере ученика и предложением справить нужду прямо в штаны.

Комментаторы заявляют, что перепалке предшествовал личный конфликт: у сотрудницы школы недавно умер супруг, также работавший в этом учреждении. Причиной его ухода из жизни якобы мог стать именно этот ученик. Информация о случившемся дошла до правоохранительных органов: случай проверяет городская прокуратура.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский бизнесмен из хулиганских соображений подговорил школьника закидать камнями чужой автомобиль.