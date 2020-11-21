В Петербурге бизнесмен просил школьника кидать камни в чужую иномарку

В Петербурге бизнесмен просил школьника кидать камни в чужую иномарку
20 ноября 2020 года по данному факту СУ УМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Северной столице возбуждено уголовное дело за привлечение малолетнего ребенка в преступление. Мужчине светит срок.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в ходе расследования уголовного дела, связанного с умышленным уничтожением имущества, возбужденного еще весной 2019 года в отношении 61-директора коммерческой фирмы, сотрудники Управления уголовного розыска установили причастность фигуранта еще к одному противоправному деянию.

По версии следствия, бизнесмен подыскивал несовершеннолетних для порчи чужого имущества. Таким образом, злоумышленник думал, что можно избежать наказания. В итоге, установлен факт, весной этого года, с его подачи школьник камнями повредил иномарку на юго-западе Петербурга.

Мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина скинул ребенка своей сожительницы с третьего этажа на Дыбенко.

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