На Дыбенко мужчина с третьего этажа выбросил ребенка своей сожительницы

В одной из квартир в Петербурге пьяный мужчина устроил скандал и стал выбрасывать вещи с балкона. Он схватил своего 13-летнего пасынка и выбросил с третьего этажа.

Его сожительница отправилась собирать вещи на улицу и увидела лежащими на земле сына, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел в районе улицы Дыбенко.

Известно, что ребенок страдает аутизмом. Его госпитализировали с переломами. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге во время прохождения спортивного аттракциона пострадал ребенок. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.