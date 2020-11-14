В Петербурге на спортивном аттракционе упал ребенок: прокуратура начала проверку

О состоянии мальчика ничего не говорится.

В Санкт-Петербурге во время прохождения спортивного аттракциона пострадал ребенок. Инцидентом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Отмечается, что мальчик упал и получил травмы. Непонятно, что стало причиной инцидента. Прокуратура выяснит, соблюдаются ли требования законодательства о безопасности жизни и здоровья детей. После проверки станет понятно, кто виноват и каково будет прокурорское реагирование.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура проводит проверку после массового отравления школьников в Кронштадте. Ход и результаты проверки контролируются прокуратурой и Управлением Роспотребнадзора.