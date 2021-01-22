Статус многодетной семьи предлагают получить через МФЦ или «Госуслуги»

Теперь удостоверение выдается в 2,5 раза быстрее.

Жителям Ленинградской области стало проще получить статус многодетной семьи. Теперь достаточно обратиться за удостоверением через областные МФЦ или портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что срок предоставления услуги благодаря этому сократился в 2,5 раза – семьям не придется ждать 30 рабочих дней. Раньше получить «корочку» многодетной семьи можно было только в районном центре социальной защиты.

На данный момент в Ленинградской области статус присвоен 52 тысячам семей. Они могут рассчитывать на получение земельного и материнского капитала, на льготный проезд, денежную выплату на покупку школьной формы и другие меры соцподдержки от государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 31 января россияне смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги».