С 31 января россияне смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги»

"На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", - рассказал вице-премьер Чернышенко. Фото: pixabay

"На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", - рассказал вице-премьер Чернышенко. Фото: pixabay

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 18 января на портале госуслуг в тестовом режиме работает электронная запись на вакцинацию, а уже с 31 января специальная форма будет доступна всем гражданам.

По словам Чернышенко, на данном этапе идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с госуслугами, который во многом зависит от оперативности «власти на местах». По информации чиновника, сейчас процесс проходит успешно.

Сведения о записи на вакцинацию можно будет найти прямо в личном кабинете пользователя. При этом после прививки гражданам предложат воспользоваться системой самонаблюдения: через портал будут приходить соответствующие напоминания. А после завершающей фазы вакцинации можно оформить QR-код о её прохождении, если где-то потребуется предъявление такого документа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале начнется массовое производство вакцины «ЭпиВакКорона».