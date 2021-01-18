С 31 января россияне смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через «Госуслуги»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 18 января на портале госуслуг в тестовом режиме работает электронная запись на вакцинацию, а уже с 31 января специальная форма будет доступна всем гражданам.
По словам Чернышенко, на данном этапе идет отладка взаимодействия региональных систем здравоохранения с госуслугами, который во многом зависит от оперативности «власти на местах». По информации чиновника, сейчас процесс проходит успешно.
Сведения о записи на вакцинацию можно будет найти прямо в личном кабинете пользователя. При этом после прививки гражданам предложат воспользоваться системой самонаблюдения: через портал будут приходить соответствующие напоминания. А после завершающей фазы вакцинации можно оформить QR-код о её прохождении, если где-то потребуется предъявление такого документа.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале начнется массовое производство вакцины «ЭпиВакКорона».