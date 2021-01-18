Масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» запустят в феврале

Вероятно, уже в феврале-марте "ЭпиВакКорона" будет использоваться для вакцинации граждан наравне со "Спутником V". Фото: Роспотребнадзор

Вероятно, уже в феврале-марте "ЭпиВакКорона" будет использоваться для вакцинации граждан наравне со "Спутником V". Фото: Роспотребнадзор

О планах начать в феврале масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в центре «Вектор», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На данный момент вторая после «Спутника V» зарегистрированная российская вакцина против коронавируса, «ЭпиВакКорона», уже начинает поступать в гражданский оборот — часть населения прививают этим препаратом. Массовое его производство намечено на февраль 2021 года, заявил Голикова во время брифинга.

Напомним, что препарат от коронавируса, созданный в центре имени Гамалеи, был зарегистрирован Минздравом еще в августе 2020 года, став первой в мире вакциной от COVID-19. Важными преимуществами российских разработок являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 18 января в России по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.