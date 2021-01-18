В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса

В России стартовала массовая вакцинация от коронавируса
Даже после вакцинации пожилым людям стоит соблюдать все меры безопасности. Фото: pixabay

В России с понедельника, 18 января, начинается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться от новой болезни граждане РФ могут бесплатно.

Так, для россиян доступен один из двух зарегистрированных препаратов: «Спутник V» и «Эпиваккорона».

Напомним, с 10 декабря, в России привили врачей, педагогов и другие уязвимые слои населения. С 13 января российский лидер Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19. Такое поручение было дано на совещании с кабмином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге откроют еще 50 пунктов для вакцинации.

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