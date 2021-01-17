В Петербурге откроют еще 50 пунктов для вакцинации

В Северной столице идет подготовка к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. В городе планируют увеличить мощность пунктов вакцинации и открыть еще 50 точек в течение двух недель.

Данные об этом появились в воскресенье, 17 января, на официальной странице главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца в социальной сети «ВКонтакте.

«Большинство пунктов вакцинации в Петербурге будут работать по субботам. В нескольких районах – и по воскресеньям. Вчера, за 16 января, привито 477 человек первым компонентом вакцины, 438 – вторым. Всего в городе вакцинировано 22 349 человек», – говорится в сообщении чиновника.

Также Дмитрий Лисовец заявил о том, что теперь в Петербурге будет отменено обязательное тестирование на коронавирус при плановой госпитализации.

Отмечается, что в городе с 11 по 17 января госпитализировали 5 тыс. 52 пациента. Снижение заболеваемости за данный период составило 3,1%.

«В Петербурге количество свободных коек превысило рекомендованные Минздравом РФ 20 процентов и на этой неделе достигло более 25 процентов», – добавил Дмитрий Лисовец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что третья российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот в марте.