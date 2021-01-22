В Боткинской больнице перечислили побочные эффекты вакцины от коронавируса

Различные симптомы могут проявиться в первые-вторые сутки после укола.
Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Боткинской больницы, врач-эпидемиолог Анна Сталевская рассказала, какие побочные эффекты могут быть из-за вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Обычно пациенты жалуются на недомогание в течение первых двух дней после вакцинации. Их беспокоит озноб, повышение температуры, общее недомогание и головная боль. Также иногда встречается тошнота, диспепсия, снижение аппетита и другие симптомы.
Эксперт отметила, что готовиться к вакцинации никак не нужно. Тем, у кого есть хронические болезни, стоит проконсультироваться с врачом.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученый из Петербурга поедет в Китай изучать происхождение Covid-19. Отметим, что в Ухань планируют воссоздать события прошлого года, когда мир впервые узнал о коронавирусе.