Ученый из Петербурга поедет в Китай изучать происхождение Covid-19

Петербуржец Владимир Дедков отправиться в Ухань вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы изучить происхождение коронавируса.

Как сообщает телеканал «Звезда» специалист совместно с коллегами замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера будет заниматься происхождением и распространением вируса. По словам, Владимира Дедкова, он еще сам не знает, куда могут завести данные исследования. Однако специалисты планируют провести большое количество испытаний.

«Это будут исследования эпидемиологические, лабораторные и генетические. Детали программы не хотел бы озвучивать, это в процессе согласования. Исследования будут начаты в Ухани, там впервые была зафиксирована вспышка. Куда потом могут завести исследования, сложно сказать, как пойдет», – пояснил ученый.

Отметим, что в Ухань планируют воссоздать события прошлого года, когда мир впервые узнал о коронавирусе. Главная задача – узнать о том, как появилась инфекция.

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