Вакцину «Спутник V» будут поставлять в Венгрию

Вакцину &#171;Спутник V&#187; будут поставлять в Венгрию
Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт с Венгрией на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Соответствующее заявление он сделал сегодня, 22 января, после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что страны все активнее одобряют применение российского препарата и параллельно идет обсуждение регистрации вакцины в ВОЗ.

Напомним, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года в научном центре имени Гамалеи. Данный препарат стал самым первым в мире от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург привезли более 62 тысяч доз «Спутника V».

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