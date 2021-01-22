Вакцину «Спутник V» будут поставлять в Венгрию

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт с Венгрией на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Соответствующее заявление он сделал сегодня, 22 января, после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что страны все активнее одобряют применение российского препарата и параллельно идет обсуждение регистрации вакцины в ВОЗ.

Напомним, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года в научном центре имени Гамалеи. Данный препарат стал самым первым в мире от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург привезли более 62 тысяч доз «Спутника V».