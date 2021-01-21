В Петербург привезли более 62 тысяч доз «Спутника V»

На следующей неделе власти Петербурга ожидают еще одну крупную поставку "Гам-КОВИД-Вак". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

На следующей неделе власти Петербурга ожидают еще одну крупную поставку "Гам-КОВИД-Вак". Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В четверг, 21 января, в Северную столицу прибыла новая партия противоковидной вакцины центра имени Гамалеи «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в количестве 62 550 доз.

Об этом жителей Санкт-Петербурга уведомляет пресс-служба городской администрации. Препараты находятся в 25 термоконтейнерах, оснащенных термодатчиками. На Центральной фармацевтической базе вакцину перегружают в морозильные камеры, где она хранится при температуре не выше -18 градусов. После проверки упаковки и соблюдения терморежима препарат расфасуют для доставки в пункты вакцинации.

С 21 по 23 января «Спутник V» доставят во все 70 пунктов вакцинации Северной столицы. По словам губернатора Александра Беглова, в первую очередь вакцину повезут туда, где лекарство заканчивается. На следующей неделе власти Петербурга ожидают еще одну крупную поставку «Гам-КОВИД-Вак».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем преимущество «Спутника V» перед другими вакцинами.