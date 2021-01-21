Стало известно преимущество «Спутник V» перед другими вакцинами

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет определенное преимущество перед своими конкурентами из других стран. Препарат показывает высокие результаты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста международного научного экспертного совета по препарату России Карлоса Сала, основное преимущество «Спутник V» в том, что в состав входят различные векторы аденовируса.

Таким образом, по мнению эксперта, препарат показывает лучшие результаты на фоне своих конкурентов.

«Сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше», – заявил Карлос Сала.

Напомним, что вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года в научном центре имени Гамалеи. Данный препарат стал самым первым в мире от инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.