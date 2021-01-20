В Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса

В Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса
Пандемия продолжает уносить жизни. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Эксперты оценили уровень иммунного ответа у переболевших.

Замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, каков уровень иммунного ответа у переболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт заявил, что чем моложе человек, тем дольше у него сохраняются антитела к инфекции. Также на формирование иммунитета влияет наличие хронических заболеваний. Чем более здоровым является пациент, тем выше вероятность сохранения иммунного ответа.

«По-разному антитела живут у переболевших. Есть сопутствующие заболевания у людей, есть возрастные различия»,

— сказал Логунов.

Пожилым людям приходится сложнее всего, так как уровень иммунного ответа с возрастом снижается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пскове больной COVID-19 выжил после 90-процентного поражения легких.

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