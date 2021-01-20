В Пскове больной COVID-19 выжил после 90-процентного поражения легких

Псковским медикам удалось спасти жизнь пациенту с коронавирусом, легкие которого были поражены на 90%.
Как сообщает региональный оперативный штаб, пациент Валерий Соколовский лечился Псковской областной инфекционной больнице. На пике заболевания поражение его легких достигло 90%. В сообщении говорится, что врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Однако больному предстоит пройти долгую реабилитацию, чтобы восстановить организм.
Как следует из сюжета телеканала «Вести-Псков», житель Пскова находился в больнице в течение месяца. При поступлении в медучреждение поражение легких составляло 20% и всего за несколько дней увеличилось на 70%.
Сам пациент получил от врачей грамоту за самоотверженность и личный вклад в борьбу с коронавирусом. Он признался, что до сих пор не может быстро ходить из-за одышки.
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