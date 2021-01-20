В Пскове больной COVID-19 выжил после 90-процентного поражения легких

Пациент с коронавирусом из Пскова находился в больнице в течение месяца.Фото: pixabay

Пациент с коронавирусом из Пскова находился в больнице в течение месяца.Фото: pixabay

Псковским медикам удалось спасти жизнь пациенту с коронавирусом, легкие которого были поражены на 90%.

Как сообщает региональный оперативный штаб, пациент Валерий Соколовский лечился Псковской областной инфекционной больнице. На пике заболевания поражение его легких достигло 90%. В сообщении говорится, что врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Однако больному предстоит пройти долгую реабилитацию, чтобы восстановить организм.

Как следует из сюжета телеканала «Вести-Псков», житель Пскова находился в больнице в течение месяца. При поступлении в медучреждение поражение легких составляло 20% и всего за несколько дней увеличилось на 70%.

Сам пациент получил от врачей грамоту за самоотверженность и личный вклад в борьбу с коронавирусом. Он признался, что до сих пор не может быстро ходить из-за одышки.

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