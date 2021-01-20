Заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм

Заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм
Фрейндлих пережила цитокиновый шторм. Фото: БДТ

Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм — одно из самых тяжелых состояний при коронавирусе, которое может привести к смерти.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на близкий к системе здравоохранения Петербурга источник.

Врачи народной артистки СССР заявляют, что прогресса в лечении пациентки пока не наблюдается, она остается в стабильно тяжелом состоянии. Нет ни положительной, ни отрицательной динамики.

Отмечается, что врачи больницы №122 делают все возможное для лечения Алисы Фрейндлих. В том числе медики регулярное консультируются с лучшими докторами страны.

По словам источника, вскоре после госпитализации у актрисы развился цитокиновый шторм — это когда иммунная система больного начинает атаковать организм вместо того, чтобы его защищать. К счастью, медики успели купировать осложнение при помощи интенсивной терапии.

Ее состояние осложняет многолетний стаж курения и недостаточная масса тела.

Напомним, 86-летняя петербурженка была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря. Она лежала в реанимационной палате с кислородом. 8 января медики сообщили, что у Фрейндлих начинает снижаться степень поражения легких. 12 января стало известно, что состояние больной стабилизировалось, она начала проходить физиотерапию и ЛФК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что госпитализированная с коронавирусом Алиса Фрейндлих идет на поправку.

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Заболевшая коронавирусом Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм
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