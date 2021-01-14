Госпитализированная с коронавирусом Алисе Фрейндлих идет на поправку

Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, попавшей в больницу с коронавирусом, улучшается, сообщили врачи.

Актриса проходит лечение в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Петербурге. Медики больницы отмечают, что ее состояние стабильное.

«Все хорошо, все примерно также. Улучшение есть», — сообщили ТАСС в пресс-службе медучреждения.

Напомним, 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря. Она лежала в реанимационной палате с кислородом. 8 января медики сообщили, что у пациенты снижается степень поражения легких. 12 января стало известно о стабилизации состояния Фрейндлих, она начала проходить физиотерапию и ЛФК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внучку и дочь Алисы Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом.