Внучку и дочь Алисы Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Актриса Алиса Фрейндлих, с коронавирусом в Петербурге, встретит Новый год с семьей. В ту же больницу госпитализировали ее внучку и дочь. У них подтвердился коронавирус.

«Даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса», — написала внучка актрисы Анна Мышинская в Instagram.

Напомним, актриса попала в больницу 25 декабря с 36% поражением легких. У Алисы Фрейндлих выявили коронавирус. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении. Народная артистка СССР проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.