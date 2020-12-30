Внучку и дочь Алисы Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом

Внучку и дочь Алисы Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом
Актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Актриса Алиса Фрейндлих, с коронавирусом в Петербурге, встретит Новый год с семьей. В ту же больницу госпитализировали ее внучку и дочь. У них подтвердился коронавирус.

«Даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса», — написала внучка актрисы Анна Мышинская в Instagram.

Напомним, актриса попала в больницу 25 декабря с 36% поражением легких. У Алисы Фрейндлих выявили коронавирус. 86-летняя актриса уже несколько дней находится в медучреждении. Народная артистка СССР проходит лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации Бориса Грачевского. У создателя «Ералаша» также выявили коронавирусную инфекцию.

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Внучку и дочь Алисы Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом