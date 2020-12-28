Создатель «Ералаша» Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом

Создатель &#171;Ералаша&#187; Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом
Борис Грачевский. Фото: instagram

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский был госпитализирован в Городскую клиническую больницу. Об этом рассказал сам режиссер.

О госпитализации стало известно в понедельник, 28 декабря. Как сообщили «РИА Новости», в больницу №52 Грачевского доставили с положительным тестом на коронавирус. О своем заражении он заявлял 21 декабря.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист , автор фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония», а также автор проекта «Социальная реклама», создатель нескольких документальных фильмов. С 2002 года он является художественным руководителем киножурнала «Ералаш».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавиурс также подхватил президент Абхазии. Болезнь протекает у него в легкой форме.

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Создатель «Ералаша» Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом