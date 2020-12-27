Президент Абхазии подхватил коронавирус

Президент Абхазии Аслан Бжания сдал положительный тест на выявление коронавирусной инфекции. Болезнь протекает у него в легкой форме.

Об этом стало известно в воскресенье, 27 декабря. Лечится президент в своей официальной резиденции в Сухуми.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, Бжания ушел на самоизоляцию, однако продолжит работать дистанционно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на Covid-19 также получил народный артист РФ Сергей Маковецкий. Он понял, что заразился, когда потерял обоняние.