Президент Абхазии подхватил коронавирус

Президент Абхазии подхватил коронавирус
Президент Абхазии Аслан Бжания. Фото: сайт Кремля

Президент Абхазии Аслан Бжания сдал положительный тест на выявление коронавирусной инфекции. Болезнь протекает у него в легкой форме.

Об этом стало известно в воскресенье, 27 декабря. Лечится президент в своей официальной резиденции в Сухуми.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства, Бжания ушел на самоизоляцию, однако продолжит работать дистанционно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что положительный тест на Covid-19 также получил народный артист РФ Сергей Маковецкий. Он понял, что заразился, когда потерял обоняние.

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