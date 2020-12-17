Народный артист РФ Маковецкий заразился коронавирусом и обратился к властям

Народный артист РФ Маковецкий заразился коронавирусом и обратился к властям
Маковецкий попросил у властей смягчения ограничений в театрах. Фото: скриншот Instagram

Он отметил, что находится дома, так как болезнь протекает в легкой форме.

Народный артист РФ Сергей Маковецкий рассказал, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он отметил, что болезнь протекает в легкой форме, так что актер находится дома. Об этом пишет ТАСС.

Маковецкий понял, что заразился, когда потерял обоняние. Тогда он вызвал врача, который объяснил ему, как лечиться. Актер подчеркнул, что соблюдал все меры предосторожности, но все равно заразился.

Он также добавил, что его беспокоят ограничения, вводимые властями. Он попросил вернуться хотя бы 50% заполняемость залов театров или оказать им финансовую поддержку.

«При заполняемости 25% театры просто не смогут выжить. Спасибо нашему директору Кириллу Кроку, который создал подушку безопасности, но во многих театрах ситуация критическая»,

— сказал Маковецкий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог Наталья Картавых объяснила, почему петербуржцы срываются из-за просьб надеть маску.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
болезнь коронавирус сергей маковецкий театр


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России
Следить за безопасностью на водных объектах спасателям Петербурга помогают ...
Скандал с Дзюбой, невежливый чиновник и дистанционка: о чем спросили Путина
Мировая туристическая отрасль потеряла $935 миллиардов из-за пандемии COVID-19
Теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером
В Петербурге подготовили 14 пунктов для вакцинации от COVID-19 первых пациентов
Валерий Меладзе отказался от съемок в новогодних «голубых огоньках»
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19