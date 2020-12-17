Народный артист РФ Маковецкий заразился коронавирусом и обратился к властям

Он отметил, что находится дома, так как болезнь протекает в легкой форме.

Народный артист РФ Сергей Маковецкий рассказал, что получил положительный результат теста на коронавирус. Он отметил, что болезнь протекает в легкой форме, так что актер находится дома. Об этом пишет ТАСС.

Маковецкий понял, что заразился, когда потерял обоняние. Тогда он вызвал врача, который объяснил ему, как лечиться. Актер подчеркнул, что соблюдал все меры предосторожности, но все равно заразился.

Он также добавил, что его беспокоят ограничения, вводимые властями. Он попросил вернуться хотя бы 50% заполняемость залов театров или оказать им финансовую поддержку.

«При заполняемости 25% театры просто не смогут выжить. Спасибо нашему директору Кириллу Кроку, который создал подушку безопасности, но во многих театрах ситуация критическая»,

— сказал Маковецкий.

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