Психолог Наталья Картавых объяснила, почему петербуржцы срываются из-за просьб надеть маску

Некоторые петербуржцы продолжают проявлять агрессию по отношению к тем, кто просит соблюдать масочный режим. Почему так происходит и как в такие моменты работает наша психика, Gazeta.SPb рассказала психолог Наталья Картавых.

В ситуации с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, наблюдаются две тенденции. Первая, считает психолог Наталья Картавых, заключается в том, что люди постепенно привыкают соблюдать необходимые меры. «Всё привычное человек воспринимает легче и меньше этому сопротивляется», — поясняет специалист. Вторая — прямо противоположная: чем дольше длится стрессовая ситуация, тем меньше у психики сил справляться с агрессией и раздражением.

Отметим, что вторую тенденцию красноречиво иллюстрирует недавний случай в одной из петербургских кондитерских, где покупатель в ответ на просьбу продавца надеть маску швырнул СИЗ на прилавок и туда же вылил кофе. За происходящим наблюдал ребенок. Надо ли говорить, что он увидел не лучший пример для подражания.

Подходит к концу 2020-й год. Все это время неблагоприятная эпидобстановка и сопутствующие ей необходимые предписания заставляли людей нервничать. Это очень долго. «Вначале психика мобилизуется и готова работать в «военном» режиме — потерпеть, перестроить ритм жизни. Но со временем силы заканчиваются и происходит истощение», — говорит Наталья Картавых.

Постоянная угроза здоровью, жизни и финансовому положению, а также страх и неудовлетворенность запускают естественный биологический механизм — агрессию, которую, по словам психолога, можно направить как на конструктивную перестройку или борьбу, так и на бегство. Но даже несмотря на то, что в текущей ситуации человек практически беспомощен, ее все равно необходимо куда-то девать.

«Одна из используемых людьми психологических защит — проекция. Когда человек не справляется с собственной агрессией, он проецирует ее вовне, например, на других людей — это не я злой, это они злые и мне угрожают. Другая психологическая защита — смещение агрессии (выразить ее по отношению к вирусу или ограничениям невозможно, а вот сорваться на других более доступно)», — говорит Наталья.

В последнем случае, считает специалист, под горячую руку как раз могут попадать те самые продавцы, которые просят надевать маски, поскольку они, так сказать, напоминают о надоевшей ситуации.

Напомним, что случай в кондитерской — не единственная неадекватная реакция на просьбу надеть маску. По той же причине в середине ноября пожилая жительница Пушкина устроила драку с полицейским. До этого на Индустриальном проспекте сцепились два пассажира автобуса — все закончилось ножевым ранением и смертью одного из них. Еще раньше на Долгоозерной улице за призыв соблюдать масочный режим из трамвая выкинули мужчину.

Напомним, что в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом — в городе отмечается спад заболеваемости. По данным ведомства, этому поспособствовало соблюдение гражданами необходимых ограничений.