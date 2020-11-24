Пожилая петербурженка ударила и обматерила полицейского за просьбу надеть маску

В Пушкине пенсионерка «заработала» себе сразу две уголовные статьи. Горожанка устроила драку с полицией из-за нежелания надевать маску в общественном транспорте.

Инцидент произошел в минувший четверг, 19 ноября. По требованию правоохранителя остановили маршрутку, в которой пассажирка упорно отказывалась надеть медицинскую маску. В ответ на неоднократное требование проследовать в отдел для составления протокола она ударила сотрудника рукой по туловищу, а затем оскорбила его.

Как сообщили в пресс-службе ГУ СК по Петербургу, пенсионерку все же доставили в участок. Уже во время личного досмотра она еще трижды ударила сотрудника в плечо.

Уголовное дело возбудили по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю оштрафовали более 150 «безмасочников».