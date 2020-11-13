В Петербурге за неделю оштрафовали более 150 «безмасочников»

В Петербурге за неделю оштрафовали более 150 &#171;безмасочников&#187;
Соблюдение масочного режима сейчас необходимо. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице за неделю прошло 30 профилактических рейдов. По их итогам составлено более 150 протоколов.

Соблюдение местными жителями антикоронавирусных мер проверяли сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Главная задача бригад — профилактика.

Как сообщили в пресс-службе комитета, за соблюдением масочного режима и стандартов безопасности следили в общественном транспорте и магазинах.

Злостных нарушителей наказывают штрафами. Санкции по статьям об административных правонарушениях доходят до нескольких тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выделили 7 групп симптомов Covid-19.

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