В Петербурге за неделю оштрафовали более 150 «безмасочников»

В Северной столице за неделю прошло 30 профилактических рейдов. По их итогам составлено более 150 протоколов.
Соблюдение местными жителями антикоронавирусных мер проверяли сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Главная задача бригад — профилактика.
Как сообщили в пресс-службе комитета, за соблюдением масочного режима и стандартов безопасности следили в общественном транспорте и магазинах.
Злостных нарушителей наказывают штрафами. Санкции по статьям об административных правонарушениях доходят до нескольких тысяч рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выделили 7 групп симптомов Covid-19.