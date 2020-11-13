Главные признаки коронавируса: ученые выделили 7 групп симптомов Covid-19

Коронавирус способен поражать разные системы организма. К такому выводу пришли австрийские ученые, которые выделили семь групп симптомов новой болезни.
Работу провели исследователи из Венского медицинского университета. По их данным, коронавирус оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе даже через 10 недель после инфицирования.
Согласно данным в статье научного журнала Allergy, Специалисты изучили биоматериалы и установили, что некоторые симптомы связаны между собой и образуют семь групп:
симптомы гриппа (с лихорадкой, ознобом, утомляемостью и кашлем); симптомы, похожие на простуду (с ринитом, чиханием, сухостью в горле и заложенностью носа); боли в суставах и мышцах; воспаление глаз и слизистых оболочек, проблемы с легкими (с пневмонией и одышкой); желудочно-кишечные проблемы, а также потеря обоняния и вкуса.
Специалисты отметили, что симптомы последней группы, как правило, очень часто диагностируются у людей с «молодой иммунной системой».
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
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