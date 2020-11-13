Медведев заявил, что Россия готова сотрудничать по вакцинам от коронавируса

Медведев заявил, что Россия готова сотрудничать по вакцинам от коронавируса
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, взаимодействие в данной сфере должно находиться вне политики.

Как сообщили РИА Новости, Медведев также подчеркнул, что Россия готова делиться своим опытом и сотрудничать со всеми желающими государствами, которых уже немало.

Он напомнил, что в середине октября была зарегистрирована вторая российская вакцина, а также выразил надежду, что в 2021 году она станет доступной для граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам. По его словам, препараты необходимо предоставлять, используя механизмы обязательного лекарственного страхования

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