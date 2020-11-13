Медведев заявил, что Россия готова сотрудничать по вакцинам от коронавируса

Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, взаимодействие в данной сфере должно находиться вне политики.
Как сообщили РИА Новости, Медведев также подчеркнул, что Россия готова делиться своим опытом и сотрудничать со всеми желающими государствами, которых уже немало.
Он напомнил, что в середине октября была зарегистрирована вторая российская вакцина, а также выразил надежду, что в 2021 году она станет доступной для граждан.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам. По его словам, препараты необходимо предоставлять, используя механизмы обязательного лекарственного страхования