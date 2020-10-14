Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам

Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Лекарства, назначенные по рецепту врача, граждане России должны получать бесплатно. Такое мнение выразил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

По его словам, препараты необходимо предоставлять, используя механизмы обязательного лекарственного страхования. Он отметил, что в новой программе нужно уделить внимание сфере здравоохранения, в частности ее цифровизации.

По данным пресс-службы партии, Медведев добавил, что важным моментом является поддержка медиков, развитие отечественной фармпромышленности и другие аспекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев получил орден за «Заслуги перед Отечеством». Его наградил президент России Владимир Путин.

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