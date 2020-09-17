Медведев получил орден за «Заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что наградить Медведева орденом было решено за заслуги перед государством и «многолетнюю добросовестную работу».

Отметим, что 14 сентября Дмитрий Медведев отметил 55-летие. Указ о его награждении также был подписан от 14 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Дмитрий Медведев как бывший российский президент не сможет получить автоматически место пожизненного сенатора. Как поясняла спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, для этого необходимо принять соответствующий закон.