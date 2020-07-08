Медведев не получит автоматически пожизненный статус сенатора

Матвиенко ответила на вопрос, когда в связи с внесением поправок в Конституцию экс-президент РФ Дмитрий Медведев сможет получить статус пожизненного сенатора. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Матвиенко ответила на вопрос, когда в связи с внесением поправок в Конституцию экс-президент РФ Дмитрий Медведев сможет получить статус пожизненного сенатора. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Дмитрий Медведев как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, как сообщили РИА Новости, для этого нужно сначала принять соответствующий закон.

Поправки в Конституцию, в частности, предусматривают, что в число сенаторов смогут входить не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из районов Северной столицы реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию возвращают облик времен Серебряного века.