В Петербурге планируют в ближайшее время привить от коронавируса 110 тысяч человек

В ближайшее время в Северной столице планируют привить от COVID-19 110 тысяч горожан, находящихся в группе риска — врачей, педагогов, соцработников и силовиков.

Об этом во вторник, 15 декабря, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По состоянию на вторник в городе работало два прививочных пункта, сегодня, 16 декабря, открылось еще 12, а к 25 декабря их число планируют увеличить до 70. При этом уже привиты на данный момент 400 медиков.

В Северную столицу завезли 4,5 тысячи доз вакцины «Спутник V» и еще 1 тысячу доз препарата «Эпиваккорона». Ожидается, что вскоре в Петербург доставят еще около 100 тысяч доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице госпитализировали абсолютно рекордное количество пациентов с коронавирусом и пневмонией — 1 025 человек.