Число суточных госпитализаций с COVID-19 в Петербурге превысило 1 тысячу человек

За минувшие сутки в Северной столице были госпитализированы 1 025 пациентов с коронавирусом, что является абсолютным рекордом за все время пандемии в Петербурге.

Неутешительные данные в среду, 16 декабря, озвучили в городском комитете по здравоохранению. Однако, в ведомстве подчеркивают, что в понедельник в стационары всегда поступает больше пациентов, нежели в другие дни недели. Отметим, что этот факт не отменяет стабильно возрастающего вот уже на протяжении нескольких дней числа госпитализаций.

Наиболее вероятными причинами такого всплеска заболеваемости в комитете называют массовые мероприятия, прошедшие в конце ноября — концерты, спортивные матчи и другие ивенты. Напомним, что всего за последние сутки выявили 3 758 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам вице-губернатора Олега Эргашева, в Петербурге не собираются ужесточать ограничительные меры.