Эргашев заявил, что в Петербурге нет необходимости ужесточения ограничений по COVID-19

«Мы должны пройти по самой грани. С одной стороны, сохранить экономику города, а с другой стороны, сохранить здоровье горожан», - заявил Эргашев. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

«Мы должны пройти по самой грани. С одной стороны, сохранить экономику города, а с другой стороны, сохранить здоровье горожан», - заявил Эргашев. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется, поэтому нет необходимости во введении более строгих ограничений, чем текущие.

По словам чиновника, на данный момент ежесуточный прирост новых случаев в Петербурге составляет 1,1%. При этом за минувшие сутки выявлено 3 758 заражений, что меньше данных за последние несколько дней. Как считает Эргашев, добиться этого результата удалось, благодаря вовремя введенным ограничительным мерам.

«В настоящее время их достаточно, но ситуация может измениться», — отметил вице-губернатор в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург». На сегодняшний день, однако, ужесточать ограничения не планируют, поскольку власти хотят сохранить и здоровье петербуржцев, и экономику города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, Петербург достиг плато по коронавирусу.